В Екатеринбург прибыл секретарь генсовата "Единой России" Андрей Турчак

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в Екатеринбурге участвует первом после реформирования заседании Уральского Межрегионального координационного совета (МКС) партии, который теперь включает все регионы УрФО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР", на заседании МКС Турчак расскажет о приоритетах работы партии в 2018 году. В том числе, будут обсуждаться вопросы выборов, формирования корпуса наблюдателей, которых готовит "ЕР".

По окончании заседания МКС секретарь генсовета "ЕР" примет участие в пленарном заседании промышленного форума "Локомотивы роста: индустрии будущего".

Также в планах секретаря генсовета - встречи с активом свердловского регионального отделения партии и "Молодой Гвардии", на которых будут обсуждаться работа "единороссов" в регионе, а также вопросы предстоящих выборов, проведения предварительного голосования. Кроме того, ожидается, что Турчак обсудит с однопартийцами предстоящие в сентябре выборы депутатов Екатеринбургской городской думы.

Запланирована встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полномочным представителем президента РФ в УрФО Игорем Холманских.

Напомним, бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака избрали на пост секретаря генсовета "ЕР" на съезде партии в декабре прошлого года. Согласно уставу "ЕР", выборы проходили на альтернативной основе. Были предложены кандидатуры Турчака и главы Уральского межрегионального координационного совета партии Ивана Квитки, который, в свою очередь, заявил, что не намерен брать самоотвод, но полностью поддерживает выдвижение кандидатуры Турчака (при этом фамилия Квитки осталась в бюллетене для голосования). В итоге за Турчака отдали свой голос 151 человек, за Квитку - семь.