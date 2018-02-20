Минтруд предлагает проиндексировать социальные пенсии на 2,9%

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля.

Эта мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 миллиона пенсионеров, из которых около 3,1 миллиона человек - получатели социальных пенсий. Расходы составят 9,6 миллиарда рублей до конца 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления.

"В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9062 рубля, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13410 и 13556 рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 355 рублей и составит 12688 рублей, средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 303 рубля и составит 10746 рублей.

Средние размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличатся соответственно на 399 и на 392 рублей.

Средний размер дополнительного материального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ "О дополнительном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" увеличится на 484 рубля и составит 17185 рублей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ПФР в 2017 году отказал нескольким россиянам в получении страховой пенсии по старости, что, по словам главы Минтруда, произошло из-за недостаточного стажа и нехватки пенсионных баллов.

Для получения пенсии по старости необходимо соблюдение ряда условий: минимальный страховой стаж, возраст 55 лет для женщин и 60 - для мужчин, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. В противном случае гражданину начисляется социальная пенсия.

Напомним также, что в конце декабря президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании, продлевающие "заморозку" средств накопительной части пенсии до 2020 года.