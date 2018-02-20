Минтруд предлагает проиндексировать социальные пенсии на 2,9%

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Юрий Болдырев на Ямале: "Севера нельзя ставить на вульгарные рыночные рельсы" "Раньше мы на Севере от нечего делать шли в магазин и что-нибудь покупали. Здесь очень скучно же. Взял, пошел купил себе телевизор или еще какую штуку. Просто от нечего делать, — ностальгирует собеседник по безоблачным денькам. — Теперь зарплаты мизерные, я, работая в нефтянке, при всех северных надбавках и коэффициентах, получал 44 тыс. руб. при необходимых для содержания семьи 90 тыс. То есть я, работая, был за чертой бедности".
20.02.2018
политика ;
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Новости
20.02.2018 12:17 Мск (14:17 Екб)
экономика | В России
Минтруд предлагает проиндексировать социальные пенсии на 2,9%
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пенсия деньги (2013) | Фото:

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля.
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Эта мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 миллиона пенсионеров, из которых около 3,1 миллиона человек - получатели социальных пенсий. Расходы составят 9,6 миллиарда рублей до конца 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления.

"В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9062 рубля, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13410 и 13556 рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 355 рублей и составит 12688 рублей, средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 303 рубля и составит 10746 рублей.

Средние размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличатся соответственно на 399 и на 392 рублей.

Средний размер дополнительного материального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ "О дополнительном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" увеличится на 484 рубля и составит 17185 рублей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ПФР в 2017 году отказал нескольким россиянам в получении страховой пенсии по старости, что, по словам главы Минтруда, произошло из-за недостаточного стажа и нехватки пенсионных баллов.

Для получения пенсии по старости необходимо соблюдение ряда условий: минимальный страховой стаж, возраст 55 лет для женщин и 60 - для мужчин, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. В противном случае гражданину начисляется социальная пенсия.

Напомним также, что в конце декабря президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании, продлевающие "заморозку" средств накопительной части пенсии до 2020 года.

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20.02.2018 12:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:17 Екб


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Минтруд предлагает проиндексировать социальные пенсии на 2,9%
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