На Среднем Урале полыхает пилорама: площадь пожара составляет около 1000 "квадратов"

На Среднем Урале более 30 пожарных и девять единиц пожарной и спецтехники ликвидируют пожар на пилораме. Инцидент произошел в промышленной зоне в Верхней Салде.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил сегодня в 12 часов 40 минут: горит кровля и пиломатериалы в здании пилорамы. По данным ведомства, большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня по зданию, угрозы его распространения за пределы здания нет.

"По предварительной информации, 12 работников пилорамы самостоятельно покинули горящее здание, информации о пострадавших не поступало. На месте пожара развернут штаб пожаротушения, принимаются меры к локализации огня", - сообщили в МЧС.

Там уточнили, что предварительная площадь пожара составляет около 1000 кв.м.