Россиянин Депардье собрался получить гражданство Алжира

Известный французский актер Жерар Депардье заявил о своем намерении переехать в Алжир и получить гражданство этой страны.

"Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир (столицу страны, - прим.). Это великолепная страна", - заявил Депардье в ходе интервью во французском Марселе.

Также он сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами. Актер также добавил, что "везде живет понемногу".

Как напоминает РИА Новости, кроме французского, Депардье имеет гражданство России и Бельгии. Ранее он неоднократно заявлял, что является "гражданином мира".

Напомним, в 2016 году Жерар Депардье сыграл роль Сталина в малобюджетном французском фильме.