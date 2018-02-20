"Магниту" разрешили мусорить? Свердловские власти проиграли в суде

Свердловский областной суд рассмотрел административный иск акционерного общества “Тандер” (сеть "Магнит") к губернатору и заксобранию региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В ходе рассмотрения дела представитель АО требовал признать недействующей статью 15-1 Закона Свердловской области “Об административных правонарушениях на территории Свердловской области”, вводящую административную ответственность за выбрасывание бытового мусора в неположенных местах.

Истец указал, что данная норма уже дублирует федеральную норму КоАП (ст.8.2). На "Магнит" неоднократно налагали штрафы за одно и то же, но по разным статьям.

Представитель губернатора Свердловской области ссылался на то, что данная норма не дублирует федеральную, так как не совпадают объективные стороны правонарушения, а в случае с двойным привлечением к административной ответственности истец не был лишен возможности обратиться в суд для защиты своих прав.

Суд исковые требования удовлетворил и признал недействующей с момента вступления в законную силу решения ст. 15-2 Закона Свердловской области “Об административных правонарушениях на территории Свердловской области”.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде РФ в положенный по закону срок. В случае, если судебный акт не будет обжалован, он вступит в законную силу через месяц с момента изготовления.

Отметим, что ранее облсуд рассмотрел административный иск Игоря Белоусова об оспаривании ст.16 Закона Свердловской области "Об административных правонарушениях", предусматривающий штраф за парковку на объектах благоустройства. Иск был удовлетворен.