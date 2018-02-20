"Магниту" разрешили мусорить? Свердловские власти проиграли в суде

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Юрий Болдырев на Ямале: "Севера нельзя ставить на вульгарные рыночные рельсы" "Раньше мы на Севере от нечего делать шли в магазин и что-нибудь покупали. Здесь очень скучно же. Взял, пошел купил себе телевизор или еще какую штуку. Просто от нечего делать, — ностальгирует собеседник по безоблачным денькам. — Теперь зарплаты мизерные, я, работая в нефтянке, при всех северных надбавках и коэффициентах, получал 44 тыс. руб. при необходимых для содержания семьи 90 тыс. То есть я, работая, был за чертой бедности".
20.02.2018
политика ;
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"Магниту" разрешили мусорить? Свердловские власти проиграли в суде
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Магнит, магазин (2017) | Фото: partygorsk.com

Свердловский областной суд рассмотрел административный иск акционерного общества “Тандер” (сеть "Магнит") к губернатору и заксобранию региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.
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В ходе рассмотрения дела представитель АО требовал признать недействующей статью 15-1 Закона Свердловской области “Об административных правонарушениях на территории Свердловской области”, вводящую административную ответственность за выбрасывание бытового мусора в неположенных местах.

Истец указал, что данная норма уже дублирует федеральную норму КоАП (ст.8.2). На "Магнит" неоднократно налагали штрафы за одно и то же, но по разным статьям.

Представитель губернатора Свердловской области ссылался на то, что данная норма не дублирует федеральную, так как не совпадают объективные стороны правонарушения, а в случае с двойным привлечением к административной ответственности истец не был лишен возможности обратиться в суд для защиты своих прав.

Суд исковые требования удовлетворил и признал недействующей с момента вступления в законную силу решения ст. 15-2 Закона Свердловской области “Об административных правонарушениях на территории Свердловской области”.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде РФ в положенный по закону срок. В случае, если судебный акт не будет обжалован, он вступит в законную силу через месяц с момента изготовления.

Отметим, что ранее облсуд рассмотрел административный иск Игоря Белоусова об оспаривании ст.16 Закона Свердловской области "Об административных правонарушениях", предусматривающий штраф за парковку на объектах благоустройства. Иск был удовлетворен.

Другие новости по темам: областной суд, мусор, Евгений Куйвашев, Законодательное Собрание Свердловской области
20.02.2018 12:02 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:02 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.02.2018 14:27 Мск
Теперь можно? Свердловский облсуд отменил штрафы за парковку на газоне

Ранее 24.01.2018 12:41 Мск
Губернатору и заксобранию Свердловской области предъявили два иска








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"Магниту" разрешили мусорить? Свердловские власти проиграли в суде
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