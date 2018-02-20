CAS не будет рассматривать дело Крушельницкого 20 февраля

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх предварительно назначено на четверг, 22 февраля.
Читайте также:
Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. При этом он не исключил, что заседание может пройти и завтра.
Сегодня практически полный состав Федерации керлинга России вылетает в Пхенчхан.
Ожидалось, что слушания в CAS по делу Крушельницкого пройдут 20 февраля.
Напомним, ранее сообщалось, что допинг-проба В бронзового призера ОИ-2018 дала положительный результат на мельдоний.
Сам Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии.