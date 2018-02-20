CAS не будет рассматривать дело Крушельницкого 20 февраля

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх предварительно назначено на четверг, 22 февраля.

Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. При этом он не исключил, что заседание может пройти и завтра.

Сегодня практически полный состав Федерации керлинга России вылетает в Пхенчхан.

Ожидалось, что слушания в CAS по делу Крушельницкого пройдут 20 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что допинг-проба В бронзового призера ОИ-2018 дала положительный результат на мельдоний.

Сам Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии.