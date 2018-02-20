Борис Дубровский поручил оказывать поддержку фермерам в МФЦ "Территория бизнеса"

Губернатор Борис Дубровский поручил объединить все меры господдержки предпринимателей в МФЦ "Территория бизнеса". Это необходимо для того, чтобы сделать механизм получения государственной поддержки для предпринимателей, в том числе аграриев, более понятным, более прозрачным, а значит, и более доступным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Сельское хозяйство – это тот же бизнес, мы создали институт поддержки бизнеса "Территория бизнеса", нужно его развивать и в том числе предоставлять здесь услуги для аграриев. В МФЦ "Территория бизнеса" мы собрали серьезные компетенции, и в эти компетенции инвестируем. Меры государственной поддержки должны быть прозрачными и более понятными для людей", - отметил губернатор.

На заседании областного правительства утвердили ряд постановлений о выделении финансирования фонду развития малого и среднего предпринимательства, центру микрофинансирования, а также агентству инвестиционного развития.

Так, субсидии фонду развития малого и среднего предпринимательства предоставлены на развитие гарантийного механизма по банковским кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства; развитие центра инжиниринга, центра поддержки предпринимательства, многофункционального центра для бизнеса "Территория бизнеса", а также реализацию программы "Ты предприниматель". На 2018 год фонду выделено 37,6 млн руб. из областного бюджета и 69,3 млн – из федерального.

По словам министра экономического развития области Сергея Смольникова, это позволит повысить количество выданных кредитов предпринимателям.

Центру микрофинансирования Челябинской области будет выделено 138 млн руб. 17,8 млн руб. предоставлено агентству инвестиционного развития на финансовое обеспечение его уставной деятельности.