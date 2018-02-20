Дональд Трамп оказался последним в историческом рейтинге американских президентов

Хозяин Белого дома Дональд Трамп занял последнее место в историческом рейтинге американских президентов. Как передаёт РИА "Новости", в Хьюстонском университете и Университета Бойсе провели ежегодный опрос 170 экспертов президентской секции Американской ассоциации политических наук.

При оценке величия руководителей Соединённых Штатов предлагалось оценить их по шкале от 0 до 100. Первое место занял Авраам Линкольн с рейтингом 95,03, далее следуют Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Барак Обама оказался на восьмом месте. Дональд Трамп получил всего 12,43 балла, оказавшись на последним.