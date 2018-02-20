Возбуждено дело из-за гибели ребенка в столкновении двух автобусов в Перми

Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате столкновения двух автобусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Идет осмотр места трагедии, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи оценят действия или бездействие ответственных за безопасность перевозок.

Напомним, трагедия произошла сегодня около 7.00 на перекрестке улиц Уинская – Макаренко. Автобус ехал по Макаренко в направлении Уинской. На круговом движении водитель не предоставил преимущество другому автобусу и столкнулся с ним. Погиб школьник, пассажир одной из машин.