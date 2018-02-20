Возбуждено дело из-за гибели ребенка в столкновении двух автобусов в Перми

Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате столкновения двух автобусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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Идет осмотр места трагедии, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи оценят действия или бездействие ответственных за безопасность перевозок.
Напомним, трагедия произошла сегодня около 7.00 на перекрестке улиц Уинская – Макаренко. Автобус ехал по Макаренко в направлении Уинской. На круговом движении водитель не предоставил преимущество другому автобусу и столкнулся с ним. Погиб школьник, пассажир одной из машин.