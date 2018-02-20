Нападающего сборной Словении по хоккею поймали на допинге: он отстранен от Олимпиады

Нападающий сборной Словении по хоккею Жига Еглич сдал положительный допинг-тест и пропустит оставшуюся часть Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS), во вторник было открыто дело в отношении 29-летнего хоккеиста, допинг-тест которого дал положительный результат на фенотерол. Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено уже после Олимпиады, пишет Р-спорт.

Сборная Словении во вторник в плей-офф турнира сыграет с командой Норвегии. Победитель этого матча в четвертьфинале встретится со сборной России.

Напомним, Россия и Словения уже играли на групповом этапе Олимпиады-2018. Тогда команда Олега Знарка разгромила соперника со счетом 8:2.