В Совфеде назвали ложью заявления США о действиях России в Черном море

США наращивает свои военные силы в Черном море, чтобы отвлечь внимание от усиления собственного присутствия в этом регионе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"В последнее время со стороны США звучит целый ряд обвинений в адрес России - и по усилению российского ядерного потенциала, и по увеличению ядерного оружия, теперь по наращиванию присутствия в акватории Черного моря. Это все прямая ложь, попытки отвлечь внимание от собственного наращивания вооружения и военного присутствия США", - сказал Серебренников РИА Новости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в американском военном ведомстве сообщил, что ВМС США увеличивают присутствие в Черном море, чтобы "попытаться противостоять наращиванию российских сил в этом районе".

Как сообщало Накануне.RU, 17 февраля в воды Черного моря вошли эсминцы "Карни" и "Росс". В Госдуме заявили, что каждое подобное действие со стороны Штатов должно иметь ответные действия со стороны России.