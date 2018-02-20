Широтный ход предложили подключить к подземной АТЭЦ

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
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Юрий Болдырев на Ямале: "Севера нельзя ставить на вульгарные рыночные рельсы" "Раньше мы на Севере от нечего делать шли в магазин и что-нибудь покупали. Здесь очень скучно же. Взял, пошел купил себе телевизор или еще какую штуку. Просто от нечего делать, — ностальгирует собеседник по безоблачным денькам. — Теперь зарплаты мизерные, я, работая в нефтянке, при всех северных надбавках и коэффициентах, получал 44 тыс. руб. при необходимых для содержания семьи 90 тыс. То есть я, работая, был за чертой бедности".
20.02.2018
политика ;
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Широтный ход предложили подключить к подземной АТЭЦ
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завкафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ (2018) | Фото: Накануне.RU

Новое решение для снабжения энергоресурсами стройки, а в будущем – объектов Северного широтного хода, предложили участники промышленного форума "Локомотивы роста" в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.
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Кафедра атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ представила проект подземной атомной теплоэлектроцентрали (АТЭЦ) – электростанции для выработки электричества и тепла, способной удешевить производство энергоресурсов для городов населением до 100 тыс. человек. Проект в 2008г., еще до кризиса, планировалось адаптировать для нужд Кушвы, но из-за экономической ситуации он отошел на второй план. Сейчас ученые пытаются заручиться поддержкой партпроекта "Единой России".

Идея в том, чтобы располагать АТЭЦ под землей (пригодными могут оказаться даже зоны шахтных выработок) либо вглуби гор. В УрФУ насчитали 1 тыс. 300 пригодных для таких работ гор только на Урале. Это решает проблемы защищенности объектов и изолирует их, обеспечивая радиационную безопасность. Эффект для потребителей – снижение стоимости тепла, что особенно важно в условиях отказа от госрегулирования тарифов.

Для АТЭЦ небольшой мощности предложено использовать отечественные судовые реакторы. Наиболее подходящим ученые считают РИТМ-200, реактор разработан для ледокола "Арктика". Оборудование для АТЭЦ способны производить не просто российские, а именно уральские предприятия, заявил завкафедрой Сергей Щеклеин, - Уралхиммаш, Уралмаш.

завкафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ(2018)|Фото: Накануне.RU

Актуализирован проект может быть и в связи с заявкой Екатеринбурга на ЭКСПО 2025, сказал энергетик: "Мы предложили построить АТЭЦ в горе Татищева для снабжения теплом объектов ЭКСПО". Участники сессии со стороны уральского полпредства предложили ученым обратить внимание на проект Северного широтного хода:

"Магистраль проходит вдоль гор, она определена, как стратегическая для развития Арктики. Вам нужно участвовать в проекте".

За помощью в продвижении инициативы энергетиков УрФУ отправили в УрО РАН – отделение принимало участие в работе группы по продвижению научно-производственного потенциала в Арктике.

Напомним, что в прошлом году завершилась работа по формированию каталога продукции для нужд Арктики, в который вошла продукция порядка 200 предприятий УрФО.

Северный широтный ход – железная дорога в 700 км, соединяющая Северную и Свердловскую железные дороги. Строительство согласовано в октябре 2016 г. ЯНАО инвестирует в возведение автомобильной части моста через Обь и передаст в федеральную собственность необходимые для строительства земельные участки. В марте 2017 г. соглашение о совместной реализации инвестпроекта заключили представители РЖД и "Газпрома". "Газпром" реконструирует железнодорожный участок "Надым — Пангоды" протяженностью 112 км. За строительство нескольких участков Широтного хода отвечала "Корпорация развития" (основные акционеры – Ямал, Югра и Тюменская область). Однако структура успела построить лишь автомобильную часть моста через Надым.

Другие новости по темам: Северный широтный ход, АТЭЦ, Локомотивы роста, Сергей Щеклеин, Уралмаш, Уралхиммаш
20.02.2018 11:03 Мск | Екатеринбург | Алёна Ласкутова
13:03 Екб


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Широтный ход предложили подключить к подземной АТЭЦ
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