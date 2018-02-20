Широтный ход предложили подключить к подземной АТЭЦ

Новое решение для снабжения энергоресурсами стройки, а в будущем – объектов Северного широтного хода, предложили участники промышленного форума "Локомотивы роста" в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Кафедра атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ представила проект подземной атомной теплоэлектроцентрали (АТЭЦ) – электростанции для выработки электричества и тепла, способной удешевить производство энергоресурсов для городов населением до 100 тыс. человек. Проект в 2008г., еще до кризиса, планировалось адаптировать для нужд Кушвы, но из-за экономической ситуации он отошел на второй план. Сейчас ученые пытаются заручиться поддержкой партпроекта "Единой России".

Идея в том, чтобы располагать АТЭЦ под землей (пригодными могут оказаться даже зоны шахтных выработок) либо вглуби гор. В УрФУ насчитали 1 тыс. 300 пригодных для таких работ гор только на Урале. Это решает проблемы защищенности объектов и изолирует их, обеспечивая радиационную безопасность. Эффект для потребителей – снижение стоимости тепла, что особенно важно в условиях отказа от госрегулирования тарифов.

Для АТЭЦ небольшой мощности предложено использовать отечественные судовые реакторы. Наиболее подходящим ученые считают РИТМ-200, реактор разработан для ледокола "Арктика". Оборудование для АТЭЦ способны производить не просто российские, а именно уральские предприятия, заявил завкафедрой Сергей Щеклеин, - Уралхиммаш, Уралмаш.

Актуализирован проект может быть и в связи с заявкой Екатеринбурга на ЭКСПО 2025, сказал энергетик: "Мы предложили построить АТЭЦ в горе Татищева для снабжения теплом объектов ЭКСПО". Участники сессии со стороны уральского полпредства предложили ученым обратить внимание на проект Северного широтного хода:

"Магистраль проходит вдоль гор, она определена, как стратегическая для развития Арктики. Вам нужно участвовать в проекте".

За помощью в продвижении инициативы энергетиков УрФУ отправили в УрО РАН – отделение принимало участие в работе группы по продвижению научно-производственного потенциала в Арктике.

Напомним, что в прошлом году завершилась работа по формированию каталога продукции для нужд Арктики, в который вошла продукция порядка 200 предприятий УрФО.

Северный широтный ход – железная дорога в 700 км, соединяющая Северную и Свердловскую железные дороги. Строительство согласовано в октябре 2016 г. ЯНАО инвестирует в возведение автомобильной части моста через Обь и передаст в федеральную собственность необходимые для строительства земельные участки. В марте 2017 г. соглашение о совместной реализации инвестпроекта заключили представители РЖД и "Газпрома". "Газпром" реконструирует железнодорожный участок "Надым — Пангоды" протяженностью 112 км. За строительство нескольких участков Широтного хода отвечала "Корпорация развития" (основные акционеры – Ямал, Югра и Тюменская область). Однако структура успела построить лишь автомобильную часть моста через Надым.