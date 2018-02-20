Ущерб от взрыва в екатеринбургском доме на Пионеров составил более 2 млн

В Екатеринбурге на Пионеров, 3, где произошло ЧП со взрывом двух газовых баллонов, начались ремонтные работы. По итогам проведенных независимых экспертиз мест общего пользования, лифтовой шахты и лифтового оборудования подсчитана общая сумма ущерба - 2 млн 806 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в УК "Урал-СТ".

"Ремонтные работы в местах общего пользования обойдутся УК в 641 тыс. руб. Подрядчикам предстоит восстановить разрушенные стены двух поврежденных взрывом квартир, заменить электрику в пострадавшей секции, покрасить стены и побелить потолки. Еще 2 млн 165 тыс. руб. необходимо потратить на восстановление кладки в шахте лифта между первым и третьим этажами, а также приобретение и пуск нового лифтового оборудования", - сообщила руководитель УК "Урал-СТ" Оксана Емельченко.

Работы по восстановлению секции и косметический ремонт в подъезде стартовали сегодня и продлятся около 10 дней. Вопрос с ремонтом лифтовой шахты и пуском лифта пока остается открытым, потому что на счёте дома нет таких денег,а жителям это не осилить.

Напомним, в Екатеринбурге с 24 на 25 января в жилом доме на ул.Пионеров в подъезде на 8 этаже взорвались два газовых баллона. В результате инцидента пострадал один человек, который выходил в тамбур, чтобы покурить. Эвакуировали 37 человек. Взрывом повреждены стены трёх квартир, взрывной волной повреждена шахта лифта, в связи с чем произошел обрыв тросов кабины.

Отметим, что жители дома жаловались, что управляющая компания не торопится устранять последствия ЧП.