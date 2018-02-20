В Екатеринбурге задержали лжеминера метро

Сотрудники полиции и ФСБ Екатеринбурга задержали гражданина, подозреваемого в ложном минировании метрополитена в прошлое воскресенье, об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, 18 февраля в 17.25 в Центральный пункт пожарной связи Екатеринбурга поступило сообщение от неизвестного гражданина о готовящемся на станции метро "Площадь 1905 года" взрыве. Органы внутренних дел во взаимодействии со вспомогательными службами незамедлительно предприняли комплекс необходимых мер реагирования. Всех, кто находился в подземке, попросили подняться на поверхность. В общей сложности, дабы не подвергать возможной опасности, было эвакуировано 120 пассажиров и девять сотрудников метрополитена. Тщательным проверкам подверглись все служебные помещения и прилегающая к объекту территория. Опасных предметов и взрывчатых веществ специалисты, к счастью, не обнаружили. В 18.15 поисковым мероприятиям был дан отбой.

"Порушенные планы многих горожан, убытки метрополитену, отвлечение большого количества силовиков и представителей иных заинтересованных служб и ведомств – все это не останется безнаказанным. Сыщики уголовного розыска совместно с нашими партнёрами из регионального ФСБ, проделав большую и трудоемкую работу, вычислили и задержали любителя глупых, опасных и неуместных шуток. Им оказался 37-летний ранее судимый за кражу не работающий житель города Березовского гражданин Мезенов. Свой противоправный и безумный поступок он объяснил желанием отомстить полицейским за то, что они его привлекали к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Месть – чувство далеко не из приятных и добрых. За него теперь придется реально отвечать по всей строгости закона", - отметил полковник Горелых.

В отношении "храбреца-мстителя" сотрудниками ОП №5 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование продолжается.