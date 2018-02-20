В Челябинске полицейские обнаружили нарколабораторию

В Челябинске сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка и ФСБ пресечена нелегальная деятельность нарколаборатории, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В нарколаборатории челябинцами осуществлялось производство запрещенного вещества. Так, в ходе обысков в доме по улице Морской было изъято синтетическое вещество массой более 18 килограммов, а также предметы и вещества, необходимые для изготовления наркотических средств.

Задержаны три человека. В отношении них возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном обороте наркотических средств синтетического происхождения. Теперь им может грозить пожизненное лишение свободы.