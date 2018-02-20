В Башкирии пьяный мужчина лишил свободы сотрудника "скорой" и угрожал убить его бутылкой

В Башкирии возбуждено уголовное дело против 33-летнего местного жителя. Его подозревают в незаконном лишении свободы сотрудника "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в республиканском Следственном комитете, днем 14 января мужчина, будучи пьяным у себя дома, сделал заведомо ложный вызов о получении огнестрельного ранения. После того, как прибывший фельдшер отказал ему в проведении алкогольной дезинтоксикации, агрессор стал угрожать врачу убийством, замахиваясь стеклянной бутылкой, перегородил путь, заставил его сесть на кровать и долгое время удерживал в комнате, незаконно лишая свободы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.