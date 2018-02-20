Египетские СМИ: Возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром перенесли на апрель

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром решено перенести на апрель. Об этом, как передает РИА Новости, сообщают СМИ Египта со ссылкой на источники.

15 декабря прошлого года Россия и Египет подписали документы, предусматривающие возобновление авиасообщения между странами. Пока речь идет лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Напомним, авиасообщение между двумя странами было прервано два года назад, после теракта на борту российского самолета.

Вице- премьер РФ Аркадий Дворкович ранее заявлял, что возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром "очень вероятно" в 20-х числах февраля.