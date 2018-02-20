Из администрации президента РФ ответили одному из защитников екатеринбургской телебашни

Из управления Администрации президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций пришёл ответ одному из жителей Екатеринбурга, который направил запрос против сноса недостроенной телебашни, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как известно из письма, которое опубликовано в группе Facebook "Спасем телебашню", запрос был принят. Рассмотреть и дать ответ планируют до 15 апреля, тогда как примерный срок екатеринбургской телебашни назначен на вторую половину марта 2018 года.

Снос екатеринбургской телебашни перенесен на неопределенный срок. Ранее появлялась информация, что башню демонтируют 23 февраля, но это информация не была подтверждена в УГМК. Теперь это событие состоится не ранее второй половины марта, то есть после выборов президента. Известный блогер Варламов вступился за екатеринбургскую телебашню.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. Эксперты Накануне.RU предупреждали о сейсмическом эффекте, который при обрушении вышки угрожает близлежащим зданиям и плотине городского пруда.

Произошедшими 8 февраля "подготовительными взрывами" объекта заинтересовалась прокуратура, после этого на башне вновь загорелись сигнальные огни, которые используются для обеспечения безопасности полетов. А 10 февраля состоялся масштабный митинг против сноса телебашни. Собралось порядка 200 человек. Люди собирали подписи, выходили с плакатами и отпускали шары в небо.