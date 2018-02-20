На ЧТЗ создали центр разработки спецтехники двойного назначения

На ЧТЗ создан центр разработки спецтехники двойного назначения. Новое подразделение займется модернизацией производимой предприятием тяжелой инженерной техники под выполнение специальных задач в условиях природных катаклизмов, техногенных катастроф, а также в зонах боевых действий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

В прошлом году предприятие поставило Минобороны бронированные бульдозеры на базе тракторов Б10М2 и Б12.

Новое подразделение продолжит модернизацию бульдозеров Б12С. В частности, планируется разработать специальные решетки, защищающие от кумулятивных боеприпасов, установить дополнительное оборудование, создать другие специальные опции, улучшающие конструктивные параметры машин, в том числе и степень их защищенности.

"В планах конструкторов, кроме бульдозеров, проектирование и других видов защищенной дорожно-строительной техники спецназначения", – отметил руководитель направления спецтехники на заводе Сергей Гусев.