В Тюменской области на карантин закрыли 181 школу

В Тюменской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыты 181 школа и 26 детских сада. Также на прошлой неделе были закрыты 138 классов и девять групп детских садов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

С12 по 18 февраля в Тюменской области заболело 27 тыс. 560 человек. Эпидпорог по области превышен на 44% за счет 16 муниципальных образований: Тюмень, Ишим, Тобольск, Заводоуковский городской округ, Абатский, Бердюжский, Вагайский, Голышмановский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Тобольский, Уватский, Юргинский Ялуторовский, Ярковский районы.

В Тюмени заболело 17 тыс. 385 человек, заболеваемость выше эпидпорога на 30,8%. Как ранее сообщало Накануне.RU, с 16 по 22 февраля на карантин закрыты все школы Тюмени.