Новичок "Урала" Эль-Кабир может дебютировать за клуб в полуфинале Кубка ФНЛ

Главный тренер ФК "Урал" Александр Тарханов прокомментировал состоявшийся переход полузащитника шведского "Юргордена" Отмана Эль-Кабира в екатеринбургский клуб. Также он рассказал, когда игрок сможет дебютировать за свою новую команду.

"Мы изучали Отмана, прежде чем пригласить к нам в команду. Голландец хорош в атаке, техничный игрок. Именно на этой позиции у нас существовали определенные проблемы, поэтому место было востребовано. Просматривали многих футболистов, но именно Отман нам приглянулся. Смотрели, примеряли, впишется в нашу игру или нет. Отман давно в нашем расположении, сегодня просто контракт подписали. Игрок уже готов выходить на поле, прошел всю подготовку. Возможно, выйдет в матче полуфинала Кубка ФНЛ. Видно, что он настроен побеждать", - приводит слова Тарханова "Чемпионат".

Сегодня, 20 февраля, "Урал" сыграет в полуфинале Кубка ФНЛ с ярославским "Шинником". В понедельник в екатеринбургском клубе официально подтвердили переход Эль-Кабира - сообщалось, что с голландским футболистом марокканского происхождения заключен долгосрочный контракт.