Свердловская прокуратура взялась за интернет-сайты, торгующие фальшивыми дипломами и аттестатами

Прокуратура Свердловской области обнаружила интернет-ресурс, где предлагали купить различные документы без прохождения тестирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На запрещенной странице были указаны цены и способы доставки сертификатов владения русским языком, знаний истории России и основ законодательства РФ, а также на данном ресурсе предлагалось оформить дипломы, школьные аттестаты и другие документы.

При этом вход на интернет-страницы был свободный и регистрация пользователей для доступа не требовалась. Однако за незаконное приобретение или сбыт официальных документов установлена уголовная ответственность.

Судом было принято решение заблокировать указанные интернет – ресурсы, на которых информация является запрещенной к распространению на территории РФ.