Роскомнадзор признал невостребованность закона о блокировке VPN-сервисов

Российские спецслужбы ни разу не обратились в Роскмонадзор с требованием ограничить работу анонимайзеров, сообщили в ведомстве.

"По состоянию на сегодня обращений от участников оперативно-разыскной и госбезопасности в отношении анонимайзеров и VPN-сервисов не поступало", - приводит РБК слова представителя Роскомнадзора.

По мнению аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, у Роскомнадзора нет рычагов давления на анонимайзеры, кроме того, блокировать их ведомство не может с технической точки зрения: "Скопировать китайскую модель борьбы с VPN в России не смогут из-за ее дороговизны и радикально другой топологии российского сегмента сети интернета".

Закон, по которому сервисы обхода блокировок обязаны блокировать доступ к запрещенным в России сайтам, вступил в силу 1 ноября 2017 года. Он предполагает, что по представлению МВД или ФСБ Роскомнадзор направляет сервису VPN или анонимайзеру требование об ограничении доступа к таким ресурсам. Если анонимайзер это требование не выполнит в течение 30 дней, то будет заблокирован сам.

Закон был подписан президентом 31 июля. Документ встал на повестке дня депутатов после того, как практика блокировки информационных ресурсов в интернете была признана неэффективной.