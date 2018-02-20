Назарбаев отредактировал новый казахский алфавит

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внёс изменения в указ о переводе казахского языка на латинскую графику от 26 октября прошлого года. Сам переход на латиницу не отменяется, однако, как сообщают "Известия", в новом варианте алфавита сокращено количество апострофов и добавлены две двойные буквы.

Напомним, стандарт нового алфавита планировалось разработать до конца 2017 г., необходимость перехода на латинскую графику власти Казахстана обосновывали "современными технологиями, средой и коммуникациями, а также особенностями процессов в обучении и науке 21-го века".