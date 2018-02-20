В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и ее шестилетнего сына

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел шестилетнего мальчика и его матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тела женщины и ее сына с ножевыми ранениями были обнаружены утром 19 февраля в малолюдном месте лесополосы в одном из районов города. По предварительным данным, женщина нанесла смертельные ножевые ранения сыну, после чего нанесла ножевое ранение себе. Следователи обнаружили предсмертную записку.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в региональном СК.