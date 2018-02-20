"Транснефть – Сибирь" завершила проектно-изыскательские работы по расширению производственного комплекса Тюменского ремонтно-механического завода

АО "Транснефть – Сибирь" завершило полный объем проектно-изыскательских работ в рамках реализации Специального инвестиционного контракта по созданию производственного комплекса на базе действующего Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ).

Специалисты АО "Тюменьгипротрубопровод" выполнили инженерные изыскания, разработали проектную и рабочую документацию на строительство объекта. Проведена внешняя экспертиза проектной документации, получено положительное заключение негосударственной экспертизы.

Расширение производственного комплекса ТРМЗ включает возведение сборочно-сварочного цеха, складского комплекса и объектов инфраструктуры. Строительно-монтажные работы планируется начать во втором квартале 2018 года. Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года. Выпуск серийной продукции (очистные сооружения, оборудование для проведения ремонтных работ в болотистой местности, специализированное оборудование для эксплуатации объектов трубопроводного транспорта) начнется с 2020 года.

Сборочно-сварочный цех планируется оснастить современным высокотехнологичным оборудованием с числовым программным управлением (машина термической резки листа, машина лазерной резки проката, листогибочный пресс, валковые листогибочные машины, роботизированный сварочный комплекс).

В связи с предполагаемым выпуском мелкосерийной продукции проектом предусматривается ряд универсальных решений. Так, будет установлен комплекс сборочно-сварочных столов на рельсовой основе (подвижные столы и универсальная система крепежа), которые позволят сваривать узлы и изделия различных геометрически сложных конфигураций.

Новый производственный комплекс призван обеспечить повышение объемов производства металлоконструкций с обеспечением требуемой точности и качества изготовления, повышение производительности труда. Структура сборочно-сварочного цеха и наполнение его технологическим оборудованием позволит осуществлять полный непрерывный и независимый цикл производства, изготавливать заявленную в специальном инвестиционном контракте продукцию, а также осуществлять перспективные разработки.

Напомним, 1 июня 2017 года в г. Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Специального инвестиционного контракта по созданию промышленного производственного комплекса на базе действующего Тюменского ремонтно-механического завода между Министерством промышленности и торговли РФ, Тюменской областью и ПАО "Транснефть". Объем инвестиций составляет порядка 2,9 млрд рублей.

Специальный инвестиционный контракт предусматривает строительство нового современного производственного комплекса, обеспечивающего выпуск отечественного оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов трубопроводного транспорта и нефтяной промышленности.