Американская пресса начала атаку на хоккеиста Войнова, выступающего на ОИ

Американская пресса начала кампанию против российского хоккеиста Вячеслава Войнова. Газета "Лос-Анджелес Таймс" требует отстранить его от Игр за случай с домашним насилием.

В 2015 году суд в США признал Войнова виновным в домашнем насилии в отношении своей жены и приговорил хоккеиста к 90 дням тюремного заключения.

Позже обвинения не были подтверждены, и сам Вячеслав помирился с супругой. Однако ему было запрещено выступать в НХЛ.

Сейчас американцы вспомнили этот эпизод из жизни хоккеиста. Газета "Лос-Анджелес Таймс" направила в МОК соответствующий запрос. "ОКР заверил нас, что в отношении Войнова никогда не выносилось никакого постановления суда, которое бы помешало ему выступать на международных соревнованиях на тех же правах, что и другие спортсмены. Также было подчеркнуто, что постановление суда, вынесенное в отношении господина Войнова в США, было полностью выполнено", - говорится в запросе, выдержку из которого приводит "Спорт-Экспресс".

Ранее американский журналист издания USA Today задал вопрос директору Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марку Адамсу, стоило ли допускать на Олимпийские игры в Пхенчхане Войнова после случая с домашним насилием. Адамс заявил, что вопрос допуска Войнова находился в ведении Международной федерации хоккея.

Федерация хоккея России в Twitter заявила в ответ на нападки на хоккеиста, что Войнов живет в счастливом браке со своей женой и имеет полное право участвовать во всех международных турнирах.