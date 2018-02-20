На Среднем Урале на девочку упали хоккейные ворота: ребенку сделали операцию

На Среднем Урале на ребенка упали хоккейные ворота. Инцидент произошел в поселке Валериановск Карпинского городского округа.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, днем 18 февраля 7-летняя девочка вместе с другими детьми находилась на стадионе. Хоккейные ворота упали на нее, в результате чего пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, в том числе перелом костей черепа и черепно-мозговую травму. Ребенок был доставлен в местное медучреждение, а позднее в больницу Екатеринбурга, где ему сделали операцию.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.

"В ходе проверки будет устанавливаться, на балансе какой организации находятся данные ворота и спортивный стадион, каким образом ворота были закреплены, затребованы документы о состоянии здоровья ребенка и полученной травме. Кроме того, будут выясняться иные обстоятельства, которые привели к травмированию ребенка. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

Также свою проверку начал Следственный комитет. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.