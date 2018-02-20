Трагедия произошла на стройке пермского зоопарка: погиб рабочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства края.

"Вечером 19 февраля на стройплощадке зоопарка произошёл несчастный случай: погиб один из строителей. На объект выехали заместитель министра строительства Игорь Ведерников, руководитель краевой инспекции госстройнадзора Василий Билоус, директор УКСа Дмитрий Ливинский. На площадке состоялось экстренное совещание, на котором выясняли обстоятельства случившегося", - уточнили в министерстве.

Для расследования смерти строителя зверинца будет создана комиссия.