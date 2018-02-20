Доля госзакупок с участием малого бизнеса в Челябинской области увеличена в два раза до 8 млрд рублей

По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского доля госзакупок с участием малого бизнеса увеличена в два раза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По итогам 2017 года стоимость контрактов, заключенных заказчиками области с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями, превысила 8 млрд руб., а доля таких закупок в общем объеме составила 24,38 %.

Как отметил начальник главного контрольного управления Дмитрий Агеев, управлением на постоянной основе осуществляется оказание консультационной помощи представителям малого бизнеса по их участию в закупках, проводятся семинары с потенциальными участниками закупок, что позволяет повысить информированность предпринимателей о требованиях контрактной системы в сфере закупок.