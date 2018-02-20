"Если культура, то потребления": екатеринбургский ТЮЗ покупает авто за 1,4 миллиона рублей

Екатеринбургский театр юного зрителя приобретает престижный автомобиль за 1,4 млн руб. Документ появился на сайте единой информационной системы в сфере закупок, передаёт корреспондент Накануне.RU

Скорее всего деньги пойдут из городской казны, потому что театр является муниципальным учреждением. Напомним, что с февраля 2017 года директором ТЮЗа является бывшая глава управления образования администрации Екатеринбурга Евгения Умникова., покинувшая пост на фоне череды скандалов.

По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, авто покупается "явно не багаж и декорации возить".

"В документации, выставленной на госзакупках, исполнители объяснили покупку…"возникшей потребностью вследствие непреодолимой силы". Вдумайтесь, конечно, в формулировку. Давайте переформулирую, чтобы и юному зрителю было понятно. Театральному начальству попросту приспичило", - пишет на своей странице в Facebook депутат.

Альшевских уже направил в администрацию города и прокуратура запросы о целесообразности данного автомобиля.

Напомним, уход Умниковой из "серого дома" сопровождался чередой скандалов, связанных с повышением платы за детские сады на 40%, а также увольнением директора гимназии №9 Александра Кулагина, против чего высказались сами школьники, родители, общественники и депутаты. Чиновница собиралась пойти на пенсию и заняться скандинавской ходьбой, но что-то пошло не так и вскоре Умникова возглавила лицей. Спустя год бывшая чиновница неожиданно сменила амплуа и возглавила театр.