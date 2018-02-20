"Обслуживал интересы собственника": московский банк "Мастер-капитал" лишен лицензии

ЦБ РФ с 20 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Мастер-Капитал".

Отмечается, что причиной такого решения стало неисполнение законов о регулировании банковской деятельности.

Кроме того, деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника, говорится в сообщении регулятора.

Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. В результате существенно снизился размер собственных средств банка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

На 1 февраля кредитная организация занимала 302-е место в российской банковской системе. "Мастер-Капитал" - участник системы страхования вкладов.

Напомним, в 2010 году сообщалось об обысках в двух банках. Неофициально назывались Кодекс-банк и банк "Мастер-капитал", руководители которых подозревались в незаконном обналичивании денежных средств на сумму 55 млрд рублей.