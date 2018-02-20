В Югре родители погибшего работника "Северавтостроймонтажа" получат 1,2 миллиона за смерть сына

Суд обязал "Северавтостроймонтаж" заплатить родителям своего погибшего сотрудника компенсацию морального вреда за смерть югорчанина в аварии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Трагедия произошла в ноябре 2014 г. на 30 км автодороги Тюменское месторождение – поселок Белорусский Нижневартовского района. В ДТП погиб "Северавтостроймонтаж", родители которого обратились в суд за компенсацией. Несчастный случай был квалифицирован, как связанный с производством. Причиной аварии стало нарушение ПДД погибшим, однако работодатель ошибся, допустив за руль подчиненного, имевшего противопоказания.

Суд первой инстанции взыскал с работодателя по 600 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу каждого из родителей погибшего. Компания обжаловала вердикт. Судебная коллегия по гражданским делам окружного суда оставила решение без изменений.