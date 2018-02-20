На Среднем Урале археологи обнаружили остатки села 17 века

Объект археологического наследия 17 века обнаружили в центральной части Арамиля, на левом и правом берегах реки Арамилка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

На территории города были найдены фрагменты керамической посуды 17-19 веков, кованые гвозди, медная монета достоинством 2 копейки, выпущенная Екатеринбургским монетным двором.

Все найденные объекты культурного наследия народов РФ подлежат государственной охране. Сейчас предметы направлены на исследование.

Арамильская слобода была основана в 1670 году. На территории острога размещалась церковь, административные здания, амбары, дворы священнослужителей и служивых людей. По переписи 1681–1683 гг., в центральном поселении слободы насчитывалось уже 97 крестьянских дворов. Здесь же проживали церковники и казаки. На плане Арамиля 1825 года село Арамильское занимает обширную территорию вдоль рек Исеть и Арамилка.