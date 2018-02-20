Транспортные следователи начали проверку после схода вагонов в Приморском крае

Транспортные следователи начали проверку после схода вагонов поезда в Приморском крае.

Как сообщили Накануне.RU в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ, рано утром 20 февраля в районе станции Гвоздева при проведении маневровых работ произошел выезд вагонов за маневровый сигнал, в результате чего группа вагонов по стрелочному переводу выкатилась на железнодорожный путь и произошло столкновение с железнодорожными вагонами грузового поезда, прибывающего на третий путь данной станции.

"В результате столкновения произошел сход четырех порожних железнодорожных вагонов. Движения пассажирских поездов на данном участке пути не осуществляется. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Сейчас следствием выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Также устанавливается причиненный материальный ущерб.