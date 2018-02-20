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15.02.2018
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20.02.2018
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Новости
20.02.2018 08:54 Мск (10:54 Екб)
общество | В России
"Первый канал": Андреева не уходит из программы "Время"
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Екатерина Андреева (2017) | Фото:Medialeaks

Телеведущая Екатерина Андреева только на время покинет эфир программы "Время" на европейской "орбите", сообщили на Первом канале.
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Речи о ее уходе из передачи не идет, заявила "Интерфаксу" глава пресс-службы канала Лариса Крымова.

В понедельник в связи с переоснащением заработала новая студия программы, и в качестве ведущего временно выступает шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, который курировал запуск новой технологии. "Екатерина Андреева и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах", - пояснила Крымова. Андреева и Елисеев вернутся на европейскую "орбиту" после того, как освоят новые возможности студии.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о возможном уходе Андреевой из программы, которую она ведет более 20 лет.

Напомним, после ухода с "Первого канала" Андрея Малахова и слухах о закрытии ряда передач для "домохозяек" многие заговорили о возможном начале коренных преобразований на российском государственном телевидении. Однако со временем изменения свелись к переходу ведущих и программ на ВГТРК и НТВ.

Ранее на Первом канале также закрылись несколько программ: так, больше не будут выходить передача"Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой, а также "Пока все дома" и шоу "Точь-в-точь".

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20.02.2018 08:54 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:54 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.09.2017 09:34 Мск
Первый канал объяснил исчезновение Познера из эфира








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"Первый канал": Андреева не уходит из программы "Время"
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