На Уральском оптико-механическом заводе стартовал промышленный форум "Локомотивы роста: индустрии будущего", который проводит "Единая Россия" в рамках одноименного партпроекта. Темы рабочих сессий: повышение спроса на гражданскую продукцию, будущее российской металлургии, умные города, модернизация предприятий ядерного кластера Урала, стратегия для моногородов.

Среди проектов уральских предприятий - развитие производства продукции для авиации, строительство малых АЭС, подготовка кадров для экономики Урала, модернизация "Маяка" и Белоярской АЭС. По словам координатора партпроекта "Локомотивы роста" Дениса Кравченко, цель форума - проработать и представить на обсуждение экспертов наиболее интересные проекты уральского региона, которые "ЕР" будет поддерживать и сопровождать в рамках проекта "Локомотивы роста". Проекты-победители смогут получить поддержку по линии власти, помощь в получении оценки министерств и ведомств, выйти на прямой контакт с институтами развития.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, приветствуя участников, отметил, что технологический прорыв - одна из самых важных задач нашего времени.

"Проект Локомотивы роста" способен объединить предприятия, вузы, научные организации", - сказал губернатор.

Проекты, получившие наивысшую оценку на сессиях, будут представлены на пленарном заседании. В нем примут участие замминистра промышленности Виктор Евтухов, заместитель министра финансов Андрей Иванов. На пленарном заседании форума выступят секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, уральский полпред Игорь Холманских.