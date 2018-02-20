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общество ;
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На Уральском оптико-механическом заводе стартовал промышленный форум "Локомотивы роста: индустрии будущего"
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Промышленный форум УрФО &quot;Локомотивы роста заводы развития&quot;, Евгений Куйвашев (2018) | Фото: Накануне.RU

На Уральском оптико-механическом заводе стартовал промышленный форум "Локомотивы роста: индустрии будущего", который проводит "Единая Россия" в рамках одноименного партпроекта. Темы рабочих сессий: повышение спроса на гражданскую продукцию, будущее российской металлургии, умные города, модернизация предприятий ядерного кластера Урала, стратегия для моногородов.

Среди проектов уральских предприятий - развитие производства продукции для авиации, строительство малых АЭС, подготовка кадров для экономики Урала, модернизация "Маяка" и Белоярской АЭС. По словам координатора партпроекта "Локомотивы роста" Дениса Кравченко, цель форума - проработать и представить на обсуждение экспертов наиболее интересные проекты уральского региона, которые "ЕР" будет поддерживать и сопровождать в рамках проекта "Локомотивы роста". Проекты-победители смогут получить поддержку по линии власти, помощь в получении оценки министерств и ведомств, выйти на прямой контакт с институтами развития.

Промышленный форум УрФО "Локомотивы роста заводы развития", Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

Промышленный форум УрФО "Локомотивы роста заводы развития", Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, приветствуя участников, отметил, что технологический прорыв - одна из самых важных задач нашего времени.

"Проект Локомотивы роста" способен объединить предприятия, вузы, научные организации", - сказал губернатор.

Проекты, получившие наивысшую оценку на сессиях, будут представлены на пленарном заседании. В нем примут участие замминистра промышленности Виктор Евтухов, заместитель министра финансов Андрей Иванов. На пленарном заседании форума выступят секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, уральский полпред Игорь Холманских.

Промышленный форум УрФО "Локомотивы роста заводы развития"(2018)|Фото: Накануне.RU

Промышленный форум УрФО "Локомотивы роста заводы развития"(2018)|Фото: Накануне.RU

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20.02.2018 08:53 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:53 Екб


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На Уральском оптико-механическом заводе стартовал промышленный форум "Локомотивы роста: индустрии будущего"
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