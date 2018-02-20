В Екатеринбурге горела типография

В Екатеринбурге 20 февраля произошло возгорание на одном из этажей офисного здания на ул. Основинская. На площади 75 кв.м повреждено печатное оборудование в типографии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел на втором этаже трёхэтажного офисного здания. На момент возгорания людей в здании не было, пострадавших нет.

"В тушении пожара задействованы 9 единиц техники, 36 человек личного состава. Угроза распространения огня ликвидирована", - сообщили в МЧС.