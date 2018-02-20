В Челябинской области уволили директора интерната, где насиловали детей

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направляет специалистов для проверки сиротских учреждений Челябинской области. К проверке подключится Генпрокуратура, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Такое решение было принято после сообщений о массовых случаях совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в одной из школ-интернатов Челябинска.

"Мы намерены оценить, не являются ли вскрываемые в ходе расследования проблемы системными, выяснить, насколько защищены права детей и конкретно этого учреждения, и других учреждений интернатного типа Челябинской области", – подчеркнула Анна Кузнецова.

К проверке могут подключить независимых психологов из Москвы, которые оценят состояние детей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту не надлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей.

Известно, что трудовой договор с руководителем детского дома расторгнут, на период проведения следственных действий отстранены от работы четыре сотрудника учреждения, в отношении которых дети сообщили факты, требующие проверки в рамках уголовного дела.

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека также взял на контроль расследование уголовного дела по информации об издевательстве над детьми в интернате.

Прокуратура области уже озвучила первые результаты проверки в детском доме. Так, были выявлены грубые нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних на обеспечение безопасных условий их пребывания в организации для детей-сирот.

"В частности, администрацией не был налажен надлежащий режим посещений воспитанников учреждения гражданами, отсутствовал должный контроль за детьми, зачастую заявления в органы полиции о розыске самовольно ушедших детей подавались несвоевременно, не принимались меры к восстановлению повреждений периметрального ограждения территории", - рассказали в ведомстве.

В результате на территорию учреждения могли свободно попасть посторонние лица, а сами воспитанники могли бесконтрольно покинуть интернат.

Прокуратура уже внесла представление главе муниципального района по месту нахождения интерната. Проверочные мероприятия продолжаются.