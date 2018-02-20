На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге опрокинулся грузовик с пивом

На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге столкнулись грузовик Hyundai, перевозивший пиво, и легковая Toyota. Инцидент случился минувшей ночью.

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения "Сова", обе машины двигались в сторону города. Водитель "Тойоты" следовал за грузовиком, и при совершении попытки обогнать впереди идущий транспорт его автомобиль занесло. Машина ударила заднюю левую часть Hyundai, после чего тот опрокинулся.

В салоне грузовика была алкогольная продукция. В результате ДТП пострадавших нет.