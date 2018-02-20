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Новости
20.02.2018 08:29 Мск (10:29 Екб)
общество | В России
В Роскачестве рассказали о "неконьяке", продающемся в магазинах
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(2005) | Фото: Накануне.ru

В Роскачестве заявили о несоответствии ГОСТу части коньяка, продающегося в российских магазинах.

"По ГОСТу сегодня установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет, однако, данный ГОСТ не имеет точного метода определения природы виноматериала", - сказал Глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, практически в каждом исследовании Роскачества его сотрудники сталкиваются с проблемой неточного указания методов контроля за процессом производства, в частности, по его словам не аттестована и не имеет юридической силы точная методика определения, позволяющая достоверно идентифицировать состав коньяка.

"То есть это либо пшеница, либо крахмалы картофельного происхождения, это не коньяк", - отметил он. При этом производитель может писать на этикетке что угодно, и доказать, что это нарушение законодательства до аттестации методики никто не сможет.

Роскачество инициировало процесс создания и аттестации методики, позволяющего наиболее точно определять фальсификат.

"Как отрасль будет называть "неконьяк" - это уже вопрос маркетологов, тех кто будет выпускать, и будут ли это люди покупать, мы сейчас говорим с вами о том, что с потребителем нужно быть честным, это самое главное", - цитирует РИА Новости Протасова.

Напомним, ранее СМИ писали, что Минсельхоз предложит повысить минимальную розничную цену на коньяк на 34,8% - до 500 руб. за 0,5 литра. Меру якобы поддержали производители: по их словам, нынешняя стоимость позволяет легко производить фальсификат. В ведомстве, однако, это опровергли.

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20.02.2018 08:29 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:29 Екб


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В Роскачестве рассказали о "неконьяке", продающемся в магазинах
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