"Атомстройкомплекс" подал в суд на екатеринбургское МУП "Городское благоустройство"

В арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление от компании "Атомстройкомплекс" в адрес МУП "Городское благоустройство". Заявление поступило 19 февраля и зарегистрировано в картотеке дел, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В картотеке дел арбитражного суда пока не указана причина, дата заседания и суть заявления.

Ранее, компания "Атомстройкомплекс" хотела судиться с мэрией Екатеринбурга из-за брусчатки на проспекте Ленина. Возможно именно по этому поводу и было подано исковое заявление.

"Мы обратимся в суд, с нами поступили не по закону: нельзя требовать того, чего мы сделать не можем, нельзя ставить невыполнимые задачи. Мы считаем, что свою задачу мы выполнили. Объекты надо обсуждать с гражданами, тогда такой тяжёлой взрывоопасной ситуации не будет", - говорил генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

Напомним, что контракт на реконструкцию проспекта Ленина "Атомстройкомплекс" заключал с управлением благоустройства администрации города. По словам Ананьева, общая сумма контракта на ремонт всего проспекта составляла 400 млн руб., из них 7 млн руб. - за замену брусчатки. Их компания попытается вернуть с мэрии через суд.