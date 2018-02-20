На Среднем Урале уничтожили 112 кг красной икры

В Свердловской области изъяли из оборота 112 кг красной икры из Хабаровска, сообщили Накануне.RU в пресс-центре Россельхознадзора по Свердловской области.

Продукция направлялась в адрес екатеринбургского предпринимателя под видом "товаров народного потребления", когда груз обнаружили в Верхней Пышме в логистическом центре на складе, который не предназначен для хранения скоропортящихся продуктов.

К тому же на найденную продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы и маркировка. Икра прибыла на склад в негерметичных контейнерах и с нарушением температурного режима. Как доставляли деликатес - непонятно.