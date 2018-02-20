Суд прекратил производство по делу о банкротстве издательского дома "Новости Югры"

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отказал во введении наблюдения в отношении издательского дома "Новости Югры". Производство по делу прекращено, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, исковое заявление, подала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу. Налоговая просит суд включить в реестр требований кредиторов в составе второй очереди недоимки в размере 4,7 млн руб., в составе третьей очереди - недоимку в 7,5 млн руб. и пени в размере 2,3 млн руб. Также служба заявила о штрафе в 781,3 тыс. руб.

В период с 24 декабря по 9 февраля ИД "Новости Югры" полностью погасил задолженность.

Издательский дом образован в 2006 году по распоряжению правительства Югры в целях реализации целевой окружной программы "Развитие системы массовых коммуникаций". В ИД входят газеты "Новости Югры", "Сургутская Трибуна", "Местное Время", портал ugra-news.ru