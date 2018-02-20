В российских городах, принимающих ЧМ по футболу, ограничат продажу алкоголя в дни проведения игр

Практически во всех российских городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу-2018, планируются ограничения продаж алкоголя в дни проведения игр и подготовки к ним.

Как пишут "Известия", запреты касаются стеклянной тары и ограничиваются радиусами, очерченными вокруг стадионов и фан-зон. Исключение будет сделано для пива - его будут продавать даже на стадионе.

При этом регионы самостоятельно определяют время и радиус действия ограничений. Советник комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Иван Краснов пояснил, что в дни матчей и за день до их проведения "будет введен запрет на продажу алкогольной продукции в стеклянной таре" - в двухкилометровой зоне от стадиона "Санкт-Петербург" и в фан-зоне мундиаля на Конюшенной площади. Городской законопроект, предполагающий эти меры, сейчас разрабатывается.

В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что ограничения на продажу алкоголя в розничных магазинах будут действовать за три часа до матчей и еще час после их окончания. Речь идет о торговых точках, примыкающих к площадке фестиваля болельщиков, и тех, что находятся на территории вокруг стадиона "Екатеринбург Арена". Радиус действия ограничений в департаменте не назвали, но отметили, что они не коснутся предприятий общественного питания. Нормативный акт планируется принять в апреле.

В пресс-службе АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению ЧМ-2018" сослались на уже действующий республиканский закон, не допускающий "в местах проведения культурно-массовых или спортивных мероприятий" продажу спиртного (в любой таре) - от крепкого до медовухи - за два часа до начала и в течение двух часов после события. В московском департаменте региональной безопасности рассказали, что в местах проведения мероприятий, связанных с ЧМ-2018, планируется запретить реализацию спиртного в любой таре.

Представители администраций Самарской и Нижегородской областей также заявили о разработке постановлений, ограничивающих продажу алкоголя на время ЧМ, но пока не раскрыли подробностей. В администрациях Калининградской области и Татарстана оперативно не ответили на запрос издания.

В администрации Краснодарского края сообщили, что алкоголь будет запрещен "в радиусе 500 м от стадиона "Фишт" (Сочи) и тренировочных площадок". Такие площадки есть не только в Сочи - городе, принимающем матчи ЧМ, но также в Анапе, Краснодаре и Геленджике. В администрации Волгоградской области отметили, что на стадионе "Волгоград Арена" и в фан-зоне на набережной 62-й Армии будет продаваться продукция партнеров FIFA.

О том, что ограничений в отношении "спонсорского" алкоголя не будет, сообщили и в других регионах. В январе скандал разгорелся в Ростовской области - сообщалось, что там постановлением администрации введен запрет на продажу спиртного на стадионе "Ростов Арена", принимающем ЧМ-2018. Это вызвало недоумение со стороны официальных партнеров FIFA, которые намерены продавать там пиво и шампанское. В администрации Ростовской области "Известиям" заявили, что под запрет подпадет только продукция в стеклянной таре (постановление предусматривает более десятка точек, в том числе железнодорожный вокзал и аэропорт, вокруг которых создадут двухкилометровую безалкогольную зону в дни матчей и накануне). При этом планируется внести поправки, закрепляющие "право FIFA и коммерческих партнеров FIFA в части реализации алкогольной продукции на стадионе "Ростов Арена" и в границах фестиваля болельщиков" на Театральной площади.

В пресс-службе оргкомитета "Россия-2018" напомнили, что стеклянная тара входит в перечень предметов, запрещенных на стадионах. Как сообщил член совета директоров, директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам АО "САН ИнБев" (спонсор ЧМ) Ораз Дурдыев, пиво на стадионах будет продаваться только в пластиковых стаканах, чтобы "минимизировать риск нанесения травм".