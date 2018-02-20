СМИ: Командующим группировки ВС России в Сирии вновь может стать Суровикин

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин может вновь возглавить группировку российских ВС в Сирии.

О том, что такая возможность в настоящее время обсуждается, сообщил РИА Новости источник в Минобороны.

При этом он пояснил, что в случае направления в командировку в Сирию Суровикин остается главкомом ВКС. Его обязанности на этом посту будет временно исполнять один из заместителей.

В июне-ноябре 2017 года Суровикин уже возглавлял российские ВС в Сирии. В конце ноября прошлого года он возглавил Воздушно-космические силы вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации.

Отметим, что генерал Суровикин был четвертым командующим группировкой войск в Сирии. Все его предшественники получали новые должности.

В настоящее время российскими войсками в Сирии командует генерал-полковник Александр Журавлев, возглавивший в ноябре 2017 года Восточный военный округ вместо Суровикина. В 2016 году Журавлев уже командовал группировкой Вооруженных сил России в Сирии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с личностью генерал-полковника Сергея Суровикина в прошлом году связывали успехи эффектного продолжения сирийской операции ВКС России. Некоторые эксперты предрекают ему дальнейший рост по карьерной лестнице в российском военном министерстве.