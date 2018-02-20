В Челябинской области государственный инспектор Госжилинспекции подозревается в получении взятки

Государственный инспектор отдела правового обеспечения Госжилинспекции Челябинской области подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в июле прошлого года в Еманжелинске подозреваемый получил взятки в сумме 80 тысяч рублей от представителя управляющей компании за не привлечение организации к административной ответственности в виде приостановления деятельности.

В настоящий момент подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.