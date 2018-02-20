"Сотворите чудо или сольётесь?": блогер Варламов вступился за екатеринбургскую телебашню

Известный российский блогер Илья Варламов решил не обходить стороной историю с демонтажем екатеринбургской телебашни. По словам Варламова, можно было прославить Екатеринбург на весь мир и привлечь туристов, но если башню снесут, то город "сольёт" всё и ничего не получит, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 2013 году Медведев спустил телебашню на баланс региона. Власти области объявили конкурс на проект реконструкции телебашни и её территории. Было много самых разных проектов, но постоянно что-то не складывалось", - пишет на своей странице в Livejournal блогер.

И вот в 2017-м власти решили развалить башню, чтобы УГМК смогла построить на её месте некий "спортивно-концертный комплекс".

Он не понимает.ю зачем сносить недостроенную телебашню, если можно построить что-то "крутое и необычное". Варламов отметил и проекты, предлагавшиеся ранее: "Храм святой Екатерины", "Миллион ладоней" и т.д.

"Вроде как, чиновники сейчас включили заднюю и отложили снос. Но опасность уничтожения потенциального символа города есть. Екатеринбуржцы, не прос..те момент. Требуйте чуда, а не слива", - пишет Варламов.

Снос екатеринбургской телебашни перенесен на неопределенный срок. Ранее появлялась информация, что башню демонтируют 23 февраля, но это информация не была подтверждена в УГМК. Теперь это событие состоится не ранее второй половины марта, то есть после выборов президента.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. Эксперты Накануне.RU предупреждали о сейсмическом эффекте, который при обрушении вышки угрожает близлежащим зданиям и плотине городского пруда.

Произошедшими 8 февраля "подготовительными взрывами" объекта заинтересовалась прокуратура, после этого на ней вновь загорелись сигнальные огни, которые используются для обеспечения безопасности полетов. А 10 февраля состоялся масштабный митинг против сноса телебашни. Собралось порядка 200 человек. Люди собирали подписи, выходили с плакатами и отпускали шары в небо.