Иркутянин отсудил у АЗС 800 тысяч рублей за некачественный бензин

В Свердловский районный суд Иркутска обратился мужчина с иском к одной из городских АЗС. Он пояснил, что заправил свой автомобиль Audi Q7 дизельным топливом, доехал до торгового центра, вернувшись из которого через 30 минут не смог завести автомобиль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Проведенная экспертиза показала, что у автомобиля разрушен топливный насос двигателя. Причиной стало использование дизтоплива ненадлежащего качества. Представитель автозаправочной компании вину не признал, пояснив, что все реализуемое компаний топливо качественное и соответствует всем требованиям, все виды топлива проходят многоуровневый контроль.

Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с АЗС стоимость заправленного бензина, убытки, связанные с оплатой экспертиз, ремонт автомобиля, а так же штраф за отказ от добровольного исполнения требований потребителя. Общая сумма составила 800 тысяч рублей.

Напомним, в 2015 году после поручения Владимира Путина о проверке качества бензина на российских АЗС в регионах, выяснилось, что почти половина реализуемого продукта вне соответствует нормам. Именно тогда вышел запрет на использование топлива класса 3 (евро-3). Все АЗС, а с ними и нефтеперерабатывающие заводы переключились на производство и реализацию топлива класса 4 (евро-4). Но все оказалось не так просто: готовый бензин класса 3 необходимо было куда-то деть, но терять деньги владельцам заправок и нефтебаз не хотелось. Вот и возникла проблема со смешиванием и разбавлением разного бензина.