Пермский охотник 10 часов шел через лес за помощью для получившего черепно-мозговую травму друга

Врачи в Прикамье три часа летели в расположенный глубоко в лесу охотничий дом. Из него требовалось забрать пострадавшего охотника, который получил черепно-мозговую травму и обморозил ноги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

В 12.30 17 февраля в диспетчерскую службу санавиации сообщили о том, что в 100 км к северу от посёлка Гайны в заброшенном доме находится охотник. Он ехал на снегоходе и попал в аварию. Результат – черепно-мозговая травма и обмороженные ноги. Его нужно было срочно эвакуировать.

Напарник пострадавшего 10 часов на лыжах добирался от места происшествия до ближайшего населенного пункта, поселка Лель, чтобы сообщить спасателям о трагедии. Сам пострадавший передвигаться не мог, мобильная связь отсутствовала, а спутникового телефона у охотников не было. В 14.50 в сторону заброшенной деревни вылетел Ми-8 с врачом-реаниматологом санавиации и бригадой спасателей. Ситуация осложнялась тем, что точные координаты местонахождения пострадавшего отсутствовали.

С первого захода обнаружить пермяка не удалось. Ориентируясь на полученные от местных охотников указания, медики смогли найти избушку. Еще 40 минут потребовалось, чтобы на носилках транспортировать пациента от места нахождения к вертолету: рядом с самой избушкой из-за деревьев и глубокого снега вертолет посадить не удалось.

Вертолет взлетел уже на закате, и весь полет до Перми пилотам приходилось управлять воздушным судном практически вслепую, ориентируясь только на показания приборов. На борту вертолета пациенту оказали всю необходимую медицинскую помощь. Ми-8 приземлился в 20.10 у Перинатального центра, откуда пострадавшего доставили в реанимацию Пермской краевой клинической больницы. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

"Еще совсем недавно нам тяжело было бы даже представить такой вылет. Вертолет, который раньше был в нашем распоряжении, не смог бы лететь больше трех часов в одну сторону без дозаправки, а в темное время суток вылет санавиации был бы просто невозможен. С новым Ми-8, который есть в нашем распоряжении с начала года, и круглосуточно работающей вертолетной площадкой у Перинатального центра мы можем спасать пациентов, находящихся даже в самых удаленных уголках края практически в любое время суток", - сказал главный врач больницы Анатолий Касатов.